Rino Matarazzo, sobre el partido en Villarreal de este viernes: "Es muy importante seguir mejorando el juego"
El entrenador de la Real Sociedad, ante el partido que jugará el conjunto txuri-urdin este viernes, a las 21:00 horas, en el Estadio de la Cerámica, ha destacado que el encuentro "es un buen test", y ha señalado el reto de ganar ante rivales del nivel del equipo de Marcelino.
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Los socios con número a partir de 6752 pueden optar a la entrada de la final de Copa
Los agraciados son las y los socios que tengan el número del 6752 al 11238 y también del 1 al 3767. El número a tener en cuenta es el asignado para el sorteo, no la referencia de socio.
La Real dispondrá de 612 entradas más para la final de Copa, para un total de 15 643
22 134 socios aspiran a conseguir una entrada en el sorteo que se realizará este miércoles a las 13:00 horas.
22.134 socios de la Real Sociedad aspiran a una entrada para la final de Copa en el sorteo del miércoles
Según el club txuri urdin, las entradas disponibles son 15.031 y se adjudicarán en el sorteo que tendrá lugar este miércoles a la 13:00 horas.
Los médicos confirman que Yangel Herrera sufre una nueva lesión muscular
El centrocampista venezolano presentó este domingo, en el derbi que los guipuzcoanos disputaron en Anoeta frente a Osasuna, molestias en el sóleo de la pierna izquierda. Sólo llevaba cuatro minutos en el campo cuando se lesiono.
Sergio Gómez: "El equipo ha mostrado desde el principio que era superior"
Declaraciones del jugador de la Real Sociedad Sergio Gómez tras la victoria por 3-1 ante Osasuna en el partido correspondiente a la 28ª jornada de LaLiga EA Sports.
El Sanse no falla y sale victorioso de su visita al Córdoba (0-2)
Ochieng y Dani Díaz, de penalti, han sido los autores de los goles de la victoria donostiarra.
Dos penaltis en contra y una expulsión condenan a la Real a la derrota ante el Real Madrid (0-3)
La Real Sociedad ha perdido por 0-3 ante el Real Madrid en Zubieta en la jornada 22 de la Liga F Moeve. Lss txuri-urdin han aguantado bien hasta los últimos 20 minutos. Después, dos penaltis en contra y la expulsión de Paula Fernández han castigado al equipo vasco.
Matarazzo: "Tendremos que darlo todo para ganar, pero hemos tenido muy buenas sensaciones en los entrenamientos"
El entrenador de la Real Sociedad se ha referido al partido que les enfrentará a Osasuna en la 28ª jornada de la Liga EA Sports. Destaca que quieren andar bien en la Liga, lo que hace que el de mañana sea un choque muy importante.
Aperribay: "Las entradas son nominales, y cada persona podrá incluir su nombre u otro"
El presidente de la Real Sociedad ha explicado cómo se ha decidido el proceso para el sorteo de entradas para la final de la Copa del Rey.