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Rino Matarazzo, sobre el partido en Villarreal de este viernes: "Es muy importante seguir mejorando el juego"

Rino Matarazzo
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Rino Matarazzo, ostiralean Realak Vila-realen jokatuko duen partidaz: "Oso garrantzitsua da jokoa hobetzen jarraitzea"
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EITB

Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad, ante el partido que jugará el conjunto txuri-urdin este viernes, a las 21:00 horas, en el Estadio de la Cerámica, ha destacado que el encuentro "es un buen test", y ha señalado el reto de ganar ante rivales del nivel del equipo de Marcelino.

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