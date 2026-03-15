REAL SOCIEDAD VS OSASUNA (3-1)
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Sergio Gómez: "El equipo ha mostrado desde el principio que era superior"

18:00 - 20:00

Beñat Turrientes. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Turrientes: "Partida garrantzitsua zen, eta oso pozik gaude aurrera atera dugulako"
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EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador de la Real Sociedad Sergio Gómez tras la victoria por 3-1 ante Osasuna en el partido correspondiente a la 28ª jornada de LaLiga EA Sports.

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