Un gol en el descuento deja sin puntos al Sanse ante el Dépor (2-3)

Pese a remontar el tanto inicial visitante con goles de Astiazaran y Ochieng, la expulsión de Mikel Rodríguez ha condicionado los minutos finales del partido en Zubieta.

Euskaraz irakurri: Deporrek luzapenean sartutako gol batek punturik gabe utzi du Sanse (2-3)
L. U. G. | EITB

Última actualización

La Real Sociedad B se ha quedado sin recompensa en la 28ª jornada de LaLiga Hypermotion tras caer este domingo en Zubieta ante el Deportivo de La Coruña (2-3). El filial txuri-urdin ha remontado el tanto inicial visitante con goles de Astiazaran y Ochieng, pero la expulsión de Mikel Rodríguez en la segunda mitad ha condicionado el tramo final y un gol en el descuento ha dejado al Sanse sin puntos pese a su esfuerzo y competitividad.

Apenas se habían cumplido 2 minutos de partido cuando Stoichkov ha aprovechado un fallo del portero Fraga tras un balón colgado al área y ha abierto el marcador ante la Real Sociedad B. El remate, a placer desde el centro del área, ha sido confirmado tras revisión del VAR, dejando al conjunto local con la tarea de remontar desde el inicio (0-1).

El Deportivo se ha hecho con el control del balón pese a la presión de los locales, y en el minuto 22 la madera ha evitado el doblete de Stoichkov. En la jugada siguiente, Astiazaran ha firmado el empate (1-1): un zurdazo de Ochieng ha sido despejado por Ferllo, pero el balón ha tocado el poste y el extremo ha aprovechado el rebote para marcar a portería vacía.

En una contienda con muchas alternativas, el filial txuri-urdin ha ido de menos a más, y en el minuto 40 Astiazaran ha acariciado el doblete. El extremo ha rematado una volea a la media vuelta que se ha marchado por apenas unos centímetros, rozando la portería.

En la segunda mitad, el Sanse ha dado la vuelta al marcador cuando el delantero Job Ochieng ha marcado el 2-1 (59′), culminando una buena jugada ofensiva para poner por delante al filial donostiarra ante su afición. 

Sin embargo, el partido ha cambiado radicalmente tras la expulsión de Mikel Rodríguez por doble amonestación, dejando al conjunto guipuzcoano con diez hombres y condicionando los minutos finales. 

Con superioridad numérica, el Deportivo ha reaccionado. Primero con Bil Nsongo, que ha entrado desde el banquillo y ha empujado el 2-2, revitalizando a su equipo.

Y ya en el descuento, Mario Soriano ha firmado el tanto que ha dado la victoria al equipo visitante (2-3).

