En una contienda con muchas alternativas, el filial txuri-urdin ha ido de menos a más, y en el minuto 40 Astiazaran ha acariciado el doblete. El extremo ha rematado una volea a la media vuelta que se ha marchado por apenas unos centímetros, rozando la portería.

En la segunda mitad, el Sanse ha dado la vuelta al marcador cuando el delantero Job Ochieng ha marcado el 2-1 (59′), culminando una buena jugada ofensiva para poner por delante al filial donostiarra ante su afición.