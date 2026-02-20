Job Ochieng renueva con la Real hasta junio del 2028
La Real Sociedad y Job Ochieng han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del keniano hasta el término de la temporada 2027-2028.
El club donostiarra ha informado este viernes de que el extremo, que ya ha debutado con el primer equipo bajo la batuta de Matarazzo, seguirá unido a la disciplina txuri-urdin dos temporadas más.
El último contrato de Ochieng vencía a finales de la presente temporada, y a sus 23 años, está cuajando su mejor momento jugador realista.
El keniano llegó a San Sebastián en el verano del 2022 para firmar por el tercer equipo realista, y este año está gozando de su primera experiencia como profesional.
Ficha del Sanse
Tiene ficha con el Sanse en Segunda División, donde ha disputado 18 encuentros en los que ha marcado tres tantos, el último el pasado fin de semana ante el Málaga, y ha repartido dos asistencias.
Además, se ha convertido en uno de los habituales en las convocatorias del primer equipo con las ausencias de Barrenetxea y Kubo, e incluso ha tenido minutos en San Mamés en semifinales de la Copa y ante el Elche en LaLiga.
