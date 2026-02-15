Alt foto
ATHLETIC VS REAL (0-2)

Egiguren: "Para nosotras, era un extra de motivación y estamos súper contentas por haber ganado"

Reala
18:00 - 20:00

Intza Egiguren. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Egiguren: "Taldea oso gustura dago, egiten ari garen lana erakusten ari gara astuburuetan"
author image

EITB

Última actualización

Declaraciones de la jugadora de la Real Sociedad Intza Egiguren tras el 0-2 del derbi de la 20ª jornada de la Liga F ante el Athletic.

 

Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas Liga F Moeve

