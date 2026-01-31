LaLiga hypermotion
El Sanse termina en tablas después de golpear primero ante Las Palmas (1-1)

La Real Sociedad B y Las Palmas han empatado en Zubieta (1-1), con tantos en la segunda mitad de Carrera para los locales y Kirian para el equipo canario.
Real Sociedad B vs. Las Palmas
Real Sociedad B vs. Las Palmas Foto: @RSZubieta_
Euskaraz irakurri: Sansek berdindu egin du Las Palmasen aurka, markagailuan aurrea hartu ostean (1-1)
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad B y Las Palmas empataron 1-1  en Zubieta en un duelo correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion. El encuentro, que empezó con un ritmo trabado y pocas ocasiones claras, terminó dejando sensaciones encontradas para los txuri-urdin, que vieron cómo se les escapaba la victoria en apenas dos minutos tras adelantarse en el marcador. 

Desde el inicio, el Sanse mostró orden defensivo y concentración, buscando frenar las combinaciones rápidas de Las Palmas. En la primera mitad apenas hubo grandes oportunidades para ninguno de los dos equipos, con un ida y vuelta de balón que no rompía la igualdad ni en el marcador ni en el juego. 

La acción clave llegó tras el descanso: en el minuto 49, Gorka Carrera logró perforar la portería visitante tras aprovechar un error defensivo de Kirian Rodríguez, sorprendido por un pase atrás mal ejecutado de Las Palmas, que dejó al atacante local frente al portero para poner el 1-0

Sin embargo, la alegría duró muy poco. Solo dos minutos después, Kirian Rodríguez, protagonista indirecto del primer gol, se redimió marcando el 1-1 tras una buena presión ofensiva y una asistencia generada por Jesé Rodríguez. Este tanto fue especialmente emotivo para Kirian, que celebró su primer gol en dos años tras superar una grave enfermedad

A partir de ese momento, el partido se volvió más intenso y abierto, con ambos equipos buscando el segundo tanto. "Los Potrillos" mostraron garra y organización, presionando alto en varios momentos y obligando a las Palmas a jugar en largo. Tuvo varias ocasiones en 10 minutos. Comenzó la racha Dadie en el 60 y obligó a la estirada de Horkas. En el 66 fue Astiazaran el que hizo lo propio. Y cerró esta fase en el 69 Mikel Rodríguez, sin llegar a causar excesivo peligro.

El desgaste físico pasó factura y en el tiempo añadido, IKer Bravo primero y Clemente después pudieron dar la victoria al equipo canario, pero no estuvieron acertados. 

Al final, ninguno de los dos equipos logró mover el marcador, sellando un 1-1, que sabe a poco a un Sanse que no supo guardar su ventaja.

