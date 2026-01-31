El Sanse termina en tablas después de golpear primero ante Las Palmas (1-1)
La Real Sociedad B y Las Palmas empataron 1-1 en Zubieta en un duelo correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion. El encuentro, que empezó con un ritmo trabado y pocas ocasiones claras, terminó dejando sensaciones encontradas para los txuri-urdin, que vieron cómo se les escapaba la victoria en apenas dos minutos tras adelantarse en el marcador.
Desde el inicio, el Sanse mostró orden defensivo y concentración, buscando frenar las combinaciones rápidas de Las Palmas. En la primera mitad apenas hubo grandes oportunidades para ninguno de los dos equipos, con un ida y vuelta de balón que no rompía la igualdad ni en el marcador ni en el juego.
La acción clave llegó tras el descanso: en el minuto 49, Gorka Carrera logró perforar la portería visitante tras aprovechar un error defensivo de Kirian Rodríguez, sorprendido por un pase atrás mal ejecutado de Las Palmas, que dejó al atacante local frente al portero para poner el 1-0.
Sin embargo, la alegría duró muy poco. Solo dos minutos después, Kirian Rodríguez, protagonista indirecto del primer gol, se redimió marcando el 1-1 tras una buena presión ofensiva y una asistencia generada por Jesé Rodríguez. Este tanto fue especialmente emotivo para Kirian, que celebró su primer gol en dos años tras superar una grave enfermedad.
A partir de ese momento, el partido se volvió más intenso y abierto, con ambos equipos buscando el segundo tanto. "Los Potrillos" mostraron garra y organización, presionando alto en varios momentos y obligando a las Palmas a jugar en largo. Tuvo varias ocasiones en 10 minutos. Comenzó la racha Dadie en el 60 y obligó a la estirada de Horkas. En el 66 fue Astiazaran el que hizo lo propio. Y cerró esta fase en el 69 Mikel Rodríguez, sin llegar a causar excesivo peligro.
El desgaste físico pasó factura y en el tiempo añadido, IKer Bravo primero y Clemente después pudieron dar la victoria al equipo canario, pero no estuvieron acertados.
Al final, ninguno de los dos equipos logró mover el marcador, sellando un 1-1, que sabe a poco a un Sanse que no supo guardar su ventaja.
Wesley llega cedido con opción de compra a la Real Sociedad
El equipo txuri-urdin ha alcanzado un acuerdo con el Al-Nassr por el extremo brasileño de 20 años, capaz de jugar en ambas bandas.
La Real renueva a Pablo Marín hasta 2029
El centrocampista lucirá el dorsal 15 en el primer equipo y amplía su vínculo hasta el final de la temporada 2028-29.
Wesley Gassova: "Estoy muy contento de estar aquí, en la Real"
El brasileño ya está en Donostia para firmar por el equipo txuri-urdin, y hacia las 16.50 horas ha llegado al hotel Costa Vasca de la capital guipuzcoana. El extremo de 20 años se someterá esta tarde a las pertinentes pruebas médicas, y posteriormente ya firmará como nuevo refuerzo del conjunto txuri-urdin hasta final de temporada.
Matarazzo: “No hay ningún favorito cuando se juega este partido”
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el derbi ante el Athletic Club, correspondiente a la jornada 22 de LALIGA EA Sports. Ha subrayado que entiende este encuentro como casi una competición en sí misma.
Álvaro Odriozola: “El derbi es nuestro partido más especial del año; vamos a salir a ganarlo desde el minuto cero”
Igor Zubeldia y Alvaro Odriozola han ofrecido una rueda de prensa. Los dos se han mostrado con ganas de disputar el Derbi y conseguir los tres puntos, pero también son conscientes de que los rojiblancos saldrán con fuerza.
Unai Marrero sufre una fractura del hueso malar izquierdo
El guardameta de la Real Sociedad ha vivido un contratiempo durante la sesión de este jueves.
Pellegrino Matarazzo, mejor entrenador de La Liga EA Sports en enero
El técnico estadounidense ha tenido un gran inicio en la Real Sociedad logrando 10 de 12 puntos posibles en sus primeros cuatro encuentros ligueros.
Turrientes y Gorrotxategi afrontan con muchas ganas el derbi ante el Athletic
Los jugadores de la Real Sociedad Beñat Turrientes y Jon Gorrotxategi han comparecido ante los medios este mediodía. Entre otros temas, han hablado sobre la llegada de Matarazzo y del derbi del domingo en San Mamés.
Mikel Goti, jugador de la Real Sociedad, jugará cedido en el Córdoba
Por lo que ha explicado el club txuri urdin, el futbolista de Gorliz formará parte del conjunto andaluz lo que resta de temporada.