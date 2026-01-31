El Sanse termina en tablas después de golpear primero ante Las Palmas (1-1)

A partir de ese momento, el partido se volvió más intenso y abierto, con ambos equipos buscando el segundo tanto. "Los Potrillos" mostraron garra y organización, presionando alto en varios momentos y obligando a las Palmas a jugar en largo. Tuvo varias ocasiones en 10 minutos. Comenzó la racha Dadie en el 60 y obligó a la estirada de Horkas. En el 66 fue Astiazaran el que hizo lo propio. Y cerró esta fase en el 69 Mikel Rodríguez, sin llegar a causar excesivo peligro.

El desgaste físico pasó factura y en el tiempo añadido, IKer Bravo primero y Clemente después pudieron dar la victoria al equipo canario, pero no estuvieron acertados.

Al final, ninguno de los dos equipos logró mover el marcador, sellando un 1-1, que sabe a poco a un Sanse que no supo guardar su ventaja.