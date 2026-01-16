¿Cómo ven a la Real actual Txiki Begiristain y David Silva?

La temporada de sidra de Usurbil ha arrancado con la presencia de caras conocidas del fútbol, como Roberto Carlos, David Silva y Txiki Begiristain.

Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con los dos últimos, ambos ex jugadores de la Real Sociedad, a los que hemos preguntado cómo ven al equipo txuri-urdin.