¿Cómo ven a la Real actual Txiki Begiristain y David Silva?

Begiristain eta Silva
18:00 - 20:00
Txiki Begiristain y David Silva. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Nola ikusten dute egungo Reala Txiki Begiristainek eta David Silvak?
author image

EITB

Última actualización

La temporada de sidra de Usurbil ha arrancado con la presencia de caras conocidas del fútbol, como Roberto Carlos, David Silva y Txiki Begiristain

Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con los dos últimos, ambos ex jugadores de la Real Sociedad, a los que hemos preguntado cómo ven al equipo txuri-urdin.

Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports

