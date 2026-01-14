La defensora de la Real Sociedad, María Molina Molero, tiene una lesión meniscal en la rodilla derecha que se ha producido durante un entrenamiento, según ha informado el club txuri-urdin en una nota.

Tras la realización de pruebas diagnósticas complementarias y recabar “opiniones expertas” sobre la opción terapéutica más adecuada, la jugadora catalana de 25 años será intervenida quirúrgicamente en los próximos días por el Dr. Javier Albillos en la Policlínica Gipuzkoa, ha agregado el club donostiarra.

Es la primera temporada de la defensa catalana en la Real. Fichó por el club txuri-urdin el pasado junio. Venía de jugar en el Levante la pasada campaña, donde disputó 29 partidos. Formada en el Espanyol y el Barcelona, también jugó en el Valencia.