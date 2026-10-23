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José Antonio Prieto ‘Cata’: “La apuesta de Jagoba Arrasate no es un parche, es unir nuestros años de contrato a un proyecto común”
El director deportivo de Osasuna, José Antonio Prieto, ‘Cata’, analiza la nueva etapa que afronta el club rojillo. Una de sus primeras decisiones al frente de la dirección deportiva fue destituir a Luis Miguel Ramis y apostar por el regreso de Jagoba Arrasate. Una decisión que, como subraya el propio Cata, va más allá de un “parche”.
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