Osasuna celebra con una victoria la nueva etapa de Jagoba Arrasate (2-0)
Budimir, de penalti, recién comenzado el encuentro,y Osambela, a dos minutos del final, han dado la victoria al equipo rojillo en El Sadar.
Osasuna se ha impuesto 2-0 al Racing de Santander en El Sadar, en el partido correspondiente a la 9ª jornada de la Liga EA Sports. Los rojillos han dado una buena imagen en la vuelta de Jagoba Arrasate al banquillo navarro. Budimir ha adelantado a los navarros, de penalti, en la primera parte, y Asier Osambela ha logrado el gol de la tranquilidad en el tramo final del encuentro.
El conjunto navarro ha dominado la primera parte y, fruto de ese dominio, los cántabros han sido incapaces de crear peligro en las inmediaciones de la portería de Aitor Fernández.
Nada más darse el pitido inicial, a los 20 segundos de partido, Moi Gómez ha dado el primer aviso al aprovechar un centro de Dubasin, pero el disparo se le ha imarchado por encima del larguero.
En el minuto 5, el árbitro ha anulado el gol marcado por Dubasin por fuera de juego de Budimir.
Tres minutos más tarde, el árbitro ha pitado penalti a favor de Osasuna al apreciar falta de Belociane sobre Budimir. Ha sido el propio Budimir el que ha lanzado y transformado la pena máxima para poner a los navarros 1-0 por delante en el marcador.
En el minuto 33, el colegiado ha invalidado otro gol de los navarros por fuera de juego de Dubasin.
A falta de cinco minutos para el descanso, Agirrezabala ha realizado una espectacular parada para evitar el gol de Dubasin, muy activo en todo el partido, a centro de Rosier y pase de Rubén García.
A continuación ha llegado la priemra jugada d epeigro por parte del equipo cántabro con un disparo de Zabiri desde fuera del área que se ha ido fuera.
La segunda parte ha seguido el mismo guion que la primera y Rubén García y Budimir han tenido ocasiones claras para marcar el segundo en los primeros minutos de la reanudación.
En el minuto 67, Jagoba Arrasate ha realizado dos cambios: Osambela y Torró han entrado por Moi Gómez e Iker Muñoz.
Con el Racing buscando el empate pero sin demasiado acierto ha llegado el gol de la tranquilidad en el minuto 88. Su autor ha sido Osambela tras un rápido contragolpe (2-0).