En el minuto 33, el colegiado ha invalidado otro gol de los navarros por fuera de juego de Dubasin.

A falta de cinco minutos para el descanso, Agirrezabala ha realizado una espectacular parada para evitar el gol de Dubasin, muy activo en todo el partido, a centro de Rosier y pase de Rubén García.

A continuación ha llegado la priemra jugada d epeigro por parte del equipo cántabro con un disparo de Zabiri desde fuera del área que se ha ido fuera.

La segunda parte ha seguido el mismo guion que la primera y Rubén García y Budimir han tenido ocasiones claras para marcar el segundo en los primeros minutos de la reanudación.

En el minuto 67, Jagoba Arrasate ha realizado dos cambios: Osambela y Torró han entrado por Moi Gómez e Iker Muñoz.

Con el Racing buscando el empate pero sin demasiado acierto ha llegado el gol de la tranquilidad en el minuto 88. Su autor ha sido Osambela tras un rápido contragolpe (2-0).