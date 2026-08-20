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Luis Miguel Ramis: “Quiero un Osasuna que gane”

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Luis Miguel Ramis, Osasunako entrenatzailea.
18:00 - 20:00
Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Luis Miguel Ramis: “Osasuna irabazle bat nahi dut”
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KIROLAK EITB

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El nuevo entrenador de Osasuna quiere que llegue el lunes cuanto antes para dar inicio a la competición. Dice que, tras no jugar el pasado domingo con el Celta, la semana extra de pretemporada les ha venido bien. También dice que quiere vivir de primera mano el ambiente de El Sadar, al mismo tiempo que explica qué Osasuna quiere que se vea. Por último, Luis Miguel Ramis lanza un mensaje a la afición rojilla.

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Dubasin: “No tenía ninguna duda de venir a Osasuna”

Jonathan Dubasin está encantado de la oportunidad que le ha brindado Osasuna. Dice que Ramis le ha pedido trabajo y esfuerzo, algo "inegociable" para él. El catalan dice ser un jugador polivalente en ataque, capaz de jugar en varias posiciones, aunque tiene clara cuál es la que mejor le encaja. Por su parte, el director deportivo Braulio Vazquez se ha mostrado agradecido por la predisposición de Dubasin por jugar en Osasuna. También ha marcado los objetivos del equipo para esta temporada, así como las posiciones que intentará reforzar para cerrar la plantilla.
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