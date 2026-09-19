El golazo 100 de Budimir da un punto a Osasuna ante el Rayo antes del parón (1-1)
Ante Budimir ha adelantado al conjunto navarro con su gol número 100 con la camiseta rojilla, pero Sergio Camello ha igualado el encuentro tras el descanso. El punto ha puesto fin a la racha de tres derrotas consecutivas del equipo navarro, que se va al parón con 8 puntos.
Osasuna ha dejado escapar en El Sadar una victoria que ha tenido cerca y ha terminado empatando 1-1 ante el Rayo Vallecano. Ante Budimir ha adelantado al conjunto rojillo con su gol número 100 con la camiseta de Osasuna, pero Sergio Camello ha igualado el encuentro tras el descanso. Además, Raúl Moro se ha lesionado en el minuto 88 y el conjunto rojillo ha terminado con diez jugadores.
El Rayo Vallecano ha comenzado mejor el encuentro y se ha hecho con el control del balón durante los primeros minutos. Los de Beñat San José han llevado la iniciativa y han buscado la portería de Aitor desde el inicio. Los locales, espoleados por la necesidad de dejar atrás tres derrotas consecutivas, han buscado inquietar a los madrileños con ataques puntuales.
Osasuna, poco a poco, ha ido entrando en el partido, y ha conseguido igualar el dominio visitante. La insistencia de los navarros ha encontrado premio tras una acción de fe de Kike Barja y un disparo de Arguibide que Budimir ha aprovechado para marcar de volea. El croata ha celebrado así sus 100 goles con la camiseta rojilla, mientras el equipo se ha mostrado sólido en defensa y con un Arguibide especialmente destacado.
A partir del tanto, el partido se ha vuelto más trabado y se ha convertido en una pequeña guerra de guerrillas Los rojillos han cerrado espacios y han dificultado las llegadas del conjunto madrileño, mientras han buscado sorprender al contragolpe.
En los minutos finales de la primera parte apenas se han producido ocasiones claras. Osasuna ha conseguido mantener su ventaja y ha llegado al descanso por delante.
Los de Ramis han salido peor en la segunda mitad, sin una idea clara y con un Rayo que ha mostrado músculo ofensivo. En el 56, Camello ha igualado la contienda empujando el esférico en el primer palo tras pase raso de Pedrosa.
El partido ha entrado entonces en un ritmo muy lento y sin apenas claridad. Ramis ha tratado de agitar el encuentro con la entrada de Dubasin, Raúl García de Haro y Moro. Osasuna ha mostrado una mejor predisposición y Budimir ha tenido una buena ocasión con un voleón que se ha marchado muy alto.
El encuentro apenas ha dejado ocasiones en el tramo final, con la lesión en el 88 de Raúl Moro. El equipo rojillo ha conseguido cortar la racha de derrotas y ha sumado un punto en un partido en el que ha podido conseguir algo más.