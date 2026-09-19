El golazo 100 de Budimir da un punto a Osasuna ante el Rayo antes del parón (1-1)

El Rayo Vallecano ha comenzado mejor el encuentro y se ha hecho con el control del balón durante los primeros minutos. Los de Beñat San José han llevado la iniciativa y han buscado la portería de Aitor desde el inicio. Los locales, espoleados por la necesidad de dejar atrás tres derrotas consecutivas, han buscado inquietar a los madrileños con ataques puntuales.

Osasuna, poco a poco, ha ido entrando en el partido, y ha conseguido igualar el dominio visitante. La insistencia de los navarros ha encontrado premio tras una acción de fe de Kike Barja y un disparo de Arguibide que Budimir ha aprovechado para marcar de volea. El croata ha celebrado así sus 100 goles con la camiseta rojilla, mientras el equipo se ha mostrado sólido en defensa y con un Arguibide especialmente destacado.