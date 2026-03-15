REAL SOCIEDAD VS OSASUNA (3-1)
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Moncayola: "En los últimos partidos nos está faltando un poco"

Osasuna
18:00 - 20:00

Jon Moncayola. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Moncayola: "Argi dago gauzak zuzendu behar ditugula"
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EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador de Osasuna Jon Moncayola tras la derrota por 3-1 ante la Real Sociedad en el partido correspondiente a la 28ª jornada de la Liga EA Sports.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

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