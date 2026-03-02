El director deportivo Braulio Vázquez renueva con Osasuna hasta 2029
El director deportivo de Osasuna Braulio Vázquez ha renovado hasta 2029 el contrato que lo vincula con el club rojillo, tal y como ha anunciado la propia entidad pamplonesa este lunes por la tarde. En paralelo, José Antonio Prieto “Cata”, secretario técnico de fútbol profesional de Osasuna, también ha firmado su renovación hasta 2029.
Braulio llegó a Osasuna en mayo de 2017, después de que el equipo navarro descendiera a Segunda División. En las más de ocho temporadas y media que lleva en el cargo, Osasuna ha logrado un ascenso a Primera División, en la temporada 2018-2019, seis permanencias holgadas en la máxima categoría, un subcampeonato de Copa del Rey en la campaña 2022-2023, una clasificación para la Liga Conferencia de la temporada 2023-2024, y jugar la Supercopa de España de 2024.
Este martes, desde las 17:30 horas, en la sala de prensa de El Sadar, se va a llevar a cano el acto de renovación, con la presencia de los dos profesionales renovados y del presidente de Osasuna, Luis Sabalza.
