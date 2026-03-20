Lisci: “Cuando damos todos el cien por cien, somos capaces de competirle a todos”
El entrenador del Osasuna ha hablado sobre el partido de la 29ª jornada de la Liga EA Sports ante el Girona. Ha señalado que tienen que hacer un partido mejor que el de la ida para poder ganar.
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Moncayola: "En los últimos partidos nos está faltando un poco"
Declaraciones del jugador de Osasuna Jon Moncayola tras la derrota por 3-1 ante la Real Sociedad en el partido correspondiente a la 28ª jornada de la Liga EA Sports.
Lisci: "La idea es entrar fuertes y proactivos”
El entrenador del Osasuna ha hablado sobre el derbi de la 28ª jornada de la Liga EA Sports ante el Real Sociedad. Ha señalado que espera un rival agresivo en la presión.
Osasuna remonta y rescata un punto in extremis (2-2)
El equipo rojillo ha logrado una remontada de último minuto contra el Mallorca, igualando el marcador 2-2 tras ir perdiendo 0-2 hasta el minuto 89. Kike Baja ha abierto la reacción en el 89 y Budimir ha sellado el empate en el 93, en un partido marcado por dos expulsiones.
Alessio Lisci: "El partido ante el Mallorca es transcendental"
El entrenador de Osasuna ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Mallorca. “Tenemos muchas ganas, el partido no es importante, es importantísimo, es trascendental”, ha remarcado. “En caso de ganar no estaríamos matemáticamente salvados, pero sí virtualmente porque serían más doce puntos con el golaveraje", ha señalado.
Braulio Vázquez: “He demostrado que estoy en el sitio que quiero estar, en el sitio que soy feliz”
Han presentado a Braulio Vázquez como director deportivo del Osasuna hasta el 2029. El gallego va a ser el director deportivo más longevo de Osasuna. En rueda de prensa ha asegurado que, “eso para mí es un orgullo”, además de comentar que ha tenido opciones de clubes muy importantes.
El director deportivo Braulio Vázquez renueva con Osasuna hasta 2029
José Antonio Prieto “Cata”, secretario técnico de fútbol profesional del club navarro, también ha firmado su renovación. Braulio llegó a Osasuna en mayo de 2017, y, en ese periodo, el equipo pamplonés ha obtenido un ascenso a Primera División, seis permanencias holgadas, un subcampeonato de Copa del Rey y una clasificación para la Liga Conferencia.
Lisci: "Quizá era un partido de 0-0, pero el fútbol va de marcar goles"
El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha apuntado que el partido que ha disputado este domingo contra el Valencia en Mestalla “quizá” era un encuentro de 0-0 y no de 1-0 como ha acabado, pero ha agregado que “el fútbol va de marcar goles”.
Osasuna pierde ante el Valencia sin tirar a puerta (1-0)
Ha sido un partido con poco peligro por ambos lados, en el que el único disparo a puerta ha sido un penalti de Ramazani que ha sentenciado el partido.
Herrera: “Hemos ganado al Real Madrid, a un equipazo"
Declaraciones del portero de Osasuna Sergio Herrera tras vencer 2-1 al Real Madrid en el partido correspondiente a la 25ª jornada de la Liga EA Sports.