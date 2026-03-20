OSASUNA VS GIRONA
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Lisci: “Cuando damos todos el cien por cien, somos capaces de competirle a todos”

Lisci
18:00 - 20:00
Alessio Lisci. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Lisci: "Denok ehuneko ehuna ematen dugunean, guztiei aurre egiteko gai gara"
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EITB

Última actualización

El entrenador del Osasuna ha hablado sobre el partido de la 29ª jornada de la Liga EA Sports ante el Girona. Ha señalado que tienen que hacer un partido mejor que el de la ida para poder ganar.

Alessio Lisci Fútbol LaLiga EA Sports Osasuna El Sadar

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