OSASUNA VS. OVIEDO (3-2)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Victor Muñóz: "Necesitábamos la victoria y lo hemos conseguido a base de garra"

Victor Muñoz. Osasuna vs Oviedo (3-2)
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

Victor Muñoz ha marcado en el minuto 92 el gol que ha dado el triunfo a Osasuna ante el Oviedo en El Sadar, después de que el conjunto asturiano se pusiera dos veces por delante en el marcador.

Osasuna LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X