Osasuna ficha a Javi Galán hasta el final de la temporada 2025-2026
Osasuna ha fichado al lateral izquierdo Javi Galán hasta el final de la temporada 2025-2026, tal y como ha anunciado este miércoles por la tarde el club navarro. Osasuna pagará 500 000 euros al Atlético Madrid por la incorporación del futbolista, que comenzará a entrenar con el equipo rojillo el próximo día 29, día en que será presentado.
Galán, que tiene 31 años y jugó, en la temporada 2023-24, en calidad de cedido, en la Real Sociedad, ha sido definido por Osasuna como “un jugador de largo recorrido, con velocidad, intensidad, ganador de duelos y capacidad para generar acciones ofensivas desde el perfil zurdo”. La entidad pamplonesa ha precisado que, en el hipotético caso de que la vinculación entre Galán y Osasuna se prorrogase más allá del próximo 30 de junio, “el Atlético Madrid se reserva la opción de percibir 500 000 euros adicionales por cada nueva temporada que dispute en Osasuna y el equipo navarro logre la permanencia en LaLiga EA Sports”.
Así pues, Javi Galán estará a las órdenes de Alessio Lisci en la vuelta al trabajo de Osasuna, el próximo lunes.
