La gran racha del Eibar termina en Oviedo (3-1)
El Real Oviedo ha frenado este lunes la racha de siete triunfos seguidos del Éibar y le ha dejado sin el liderato con una victoria por 3-1, en un partido que ya ganaba por dos goles de ventaja al descanso y que ha sentenciado en la recta final gracias al doblete del central Carlos Domínguez.
Resumen del partido
1-0: Gol de Mikel Goti
Como ya hizo en la última jornada en Elda, el Real Oviedo ha tardado muy poco en ver puerta. A los tres minutos, Enzo Pérez ha girado en la banda izquierda, ha cedido el balón a Mikel Goti y el centrocampista ha amagado para dejar atrás a Guruzeta y, con un disparo seco, batir a Magunagoitia y hacer el 1-0 para los carbayones.
El Oviedo ha seguido controlando el encuentro y Youness ha tenido el segundo con otro disparo lejano que rozó una escuadra, pero poco a poco los ataques del Éibar eran cada vez más peligrosos y la figura de Aarón Escandell también se ha hecho cada vez más grande.
El portero del Real Oviedo primero ha sacado un cabezazo de Jon Bautista, después ha dejado una de las paradas de la temporada tras un error en cadena de la defensa azul que no ha podido aprovechar Magunazelaia y, finalmente, ha parado un disparo de Guruzeta.
Todas esas ocasiones falladas por el Eibar las ha aprovechado el Real Oviedo, que ha marcado el 2-0 en el último minuto gracias a Carlos Domínguez.
2-0: Gol de Carlos Domínguez
Arambarri no ha esperado y en el descanso Peru Nolaskoain, que regresaba tras un tiempo lesionado, ha entrado por Elgezábal. El primer ataque del segundo tiempo fue cosa del Real Oviedo, con una llegada de Samu Rodríguez por izquierda que no ha acabado en gol en propia meta de Arbilla por poco.
No pasaba nada sobre el césped y tanto Julián Calero como Jokin Arambarri han hecho cambios. En el Eibar Pejiño e Iván Gil han entrado por Guruzeta y Magunazelaia, mientras que en el Oviedo han sido Nacho Vidal, Villahermosa y el debutante José Luis Morales los que han sustituido a David Jiménez, Youness y Mingo.
Cuando el Real Oviedo más tranquilo estaba y su victoria parecía a buen recaudo, el Éibar se ha metido en el partido a falta de un cuarto de hora para el final tras un saque de banda desde la derecha que ha acabado con Iván Gil fusilando a Escandell en el sector izquierdo del área para hacer el 2-1.
2-1: Gol de Iván Gil
3-1: Gol de Carlos Domínguez
En esa recta final del partido, con los armeros apretando de verdad y Julián Calero recurriendo a Costas para formar una defensa de cinco, un zapatazo de Carlos Domínguez ha firmado el 3-1, ha permitido al central gallego marcar un doblete y ha sentenciado el partido para el Oviedo.