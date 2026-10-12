El Oviedo ha seguido controlando el encuentro y Youness ha tenido el segundo con otro disparo lejano que rozó una escuadra, pero poco a poco los ataques del Éibar eran cada vez más peligrosos y la figura de Aarón Escandell también se ha hecho cada vez más grande.

El portero del Real Oviedo primero ha sacado un cabezazo de Jon Bautista, después ha dejado una de las paradas de la temporada tras un error en cadena de la defensa azul que no ha podido aprovechar Magunazelaia y, finalmente, ha parado un disparo de Guruzeta.

Todas esas ocasiones falladas por el Eibar las ha aprovechado el Real Oviedo, que ha marcado el 2-0 en el último minuto gracias a Carlos Domínguez.