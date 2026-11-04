Jesús Owono: “Están siendo los días más difíciles de mi vida”
"Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras, y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", ha reconocido, este miércoles, el portero del Andorra Jesús Owono, después del fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras un choque con el guardameta en el partido disputado por ambos equipos el lunes.
Owono, a través de un comunicado del Andorra, ha enviado un mensaje de apoyo a la familia del delantero madrileño, que falleció horas después de caer gravemente lesionado: "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús", señala el portero.
"Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían", ha añadido Owono, que, además, ha destacado que afrontará todo lo que venga, después de esta trágica noticia: "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo el respeto. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar más que en Jesús, y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".
Aplazados los partidos del Tenerife y del Andorra
Además, este miércoles, han quedado aplazados los partidos Andorra-Mallorca y Granada-Tenerife, que estaban previstos para este fin de semana, tras el fallecimiento de De Miguel. Los encuentros se iban a jugar en el marco de la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027, pero tendrán lugar más adelante, en una fecha todavía sin determinar.
En paralelo, el Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha dado por concluido el encuentro entre el Tenerife y el Andorra, en el que se produjo el fatal choque; el juez ha resuelto dar por finalizado el partido, con el resultado reflejado en el acta arbitral en el momento de su suspensión el pasado lunes (2-2).
Homenajes en memoria de De Miguel
El sábado por la tarde, en el Heliodoro Rodríguez López, que es el campo del Tenerife, se va a llevar a cabo un acto de homenaje a Jesús de Miguel, cuyo funeral tendrá lugar este jueves, en Navahermosa (Toledo).
Por último, Las Palmas ha anunciado que jugará este domingo, en LaLiga Hypermotion, ante el Eldense, de blanco y azul, que los colores distintivos del Tenerife. Otro club, el Almería, ha señalado que destinará la totalidad de los ingresos por la venta de entradas del encuentro que juegue, en la jornada 34, en casa frente al Tenerife a "apoyar a la familia de Jesús de Miguel".