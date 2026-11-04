Jesús Owono: “Están siendo los días más difíciles de mi vida”

"Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras, y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", ha reconocido, este miércoles, el portero del Andorra Jesús Owono, después del fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras un choque con el guardameta en el partido disputado por ambos equipos el lunes.

Owono, a través de un comunicado del Andorra, ha enviado un mensaje de apoyo a la familia del delantero madrileño, que falleció horas después de caer gravemente lesionado: "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús", señala el portero.

"Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían", ha añadido Owono, que, además, ha destacado que afrontará todo lo que venga, después de esta trágica noticia: "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo el respeto. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar más que en Jesús, y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".