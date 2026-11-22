El Girona pudo marcar ya a los cinco minutos tras un grave error de Jonmi Magunagoitia. No chutó bien y el balón quedó muerto en el área, sin portero, pero Markel Arana llegó antes a desviar que Pyshchur. Los armeros respondieron con un disparo desviado de Martón en una acción franca de gol.

El cuadro catalán encontró el premio del gol en el minuto 36. Asprilla puso un gran balón en el área, Pyshchur salvó la salida desesperada de Magunagoitia con un sombrero y Vanat embocó la pelota desde el área pequeña para situar el 1-0.