El Girona alarga la mala racha del Eibar (2-1)
El Eibar ha perdido contra el Girona (2-1) este domingo en el duelo directo en la zona alta en la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion y alarga su mala racha. El cuadro de Jokin Arambarri enlazó el sexto partido sin ganar, con solo tres puntos de 18 posibles.
El Girona pudo marcar ya a los cinco minutos tras un grave error de Jonmi Magunagoitia. No chutó bien y el balón quedó muerto en el área, sin portero, pero Markel Arana llegó antes a desviar que Pyshchur. Los armeros respondieron con un disparo desviado de Martón en una acción franca de gol.
El cuadro catalán encontró el premio del gol en el minuto 36. Asprilla puso un gran balón en el área, Pyshchur salvó la salida desesperada de Magunagoitia con un sombrero y Vanat embocó la pelota desde el área pequeña para situar el 1-0.
El Eibar empató poco después, en un penalti por un empujón de Mate Morey sobre Magunazelaia. Mada anotó la pena máxima engañando a Gazzaniga.
Al de poco de empezar la segunda parte, Unai Hernández consiguió el 2-1. Vanat centró al segundo palo y Hernández halló un solar a la espalda de Álvaro Rodríguez para marcar.
El Eibar intentó buscar el empate, pero en la última media hora solo inquietó con una doble ocasión de Magunazelaia y Jon Guruzeta.