Un penalti y la expulsión de Jon Martín tumban a la Real en Londres (2-1)
La Real ha caído frente al Crystal Palace en Londres por 2-1, en la quinta de la Europa League. Los donostiarras han completado 70 minutos muy serios en los que han sido superiores a su rival y se han adelantado en el marcador, pero un penalti ha cambiado el sino del partido.
Resumen del partido Crystal Palace-Real Sociedad (2-1)
Último cuarto de hora de claro dominio txuri-urdin en la primera mitad
Tras una primera media hora muy equilibrada sin apenas ocasiones claras de gol, la primera opción clara para adelantarse en el marcador la tenido Guedes en sus botas en el minuto 34, pero su disparo desde dentro del área ha sido repelido por Henderson.
El conjunto txuri-urdin se ha apoderado del balón y ha inclinado el campo en el último cuarto de hora de la primera parte. Guedes ha vuelto a tener otra oportunidad en el 37, después de recibir un buen pase en profundidad de Oyarzabal, pero su disparo cruzado se ha vuelto a topar con el guardameta inglés, que ha desviado el esférico a córner.
Un minuto después Ochieng ha recortado en el área, pero su chut se ha estrellado en un defensor del Palace. Antes del descanso ha sido el equipo inglés el que ha inquietado a Marrero. En un saque de banda largo, al corazón del área, los ingleses han encontrado la cabeza de Mateta, pero su remate ha sido taponado por Sarr. El colegiado ha decretado saque de puerta, pero parecía saque de esquina.
Tras el paso por vestuarios el encuentro no ha cambiado y los de Matarazzo han continuado llevando la iniciativa ante un Palace dubitativo. En el minuto 50, Henderson ha parado otro remate franco de Oyarzabal. La Real ha efectuado un gran contragolpe, que ha comenzado con un taconazo de Ochieng y la posterior conducción en velocidad de Guedes. El portugués ha puesto un buen centro al capitán, pero el remate al primer toque del eibartarra sale muy centrado.
Poco después, ha sido Gorrotxategi el que lo ha intentado desde fuera del área, con un duro disparo que también ha ido muy centrado y que ha repelido Henderson. En el 53, susto por un encontronazo en el área inglesa de la que han salido peor parados Ochieng y Jon Martín, especialmente el segundo que parecía quedar inconsciente en un primer momento. El central se ha recuperado tras ser atendido por los servicios médicos de la Real y ha podido seguir en el choque.
Sarr adelanta a la Real
En el minuto 65 ha llegado el premio para los donostiarras que lo llevaban mereciendo un buen rato. Una gran jugada colectiva de la Real, que acaba con un gran centro de Ochieng y el gol de Sarr, que ha realizado un movimiento de nueve puro.
Penalti sobre Mateta
El encuentro parecía muy de cara, pero en el 70 ha tenido un giro de guion inesperado. El colegiado ha decretado penalti sobre Mateta y ha expulsado a Jon Martín por doble amarilla. El central lasartearra sujeta al corpulento delantero francés, pero es complicado saber si es suficiente para derribarlo. El VAR no ha entrado a valorar la jugada dando por buena la apreciación del trencilla. Mateta ha transformado la pena máxima con un disparo seco al centro cuando Marrero se había vencido a su lado derecho.
Gol de Mcneil
El choque se ha puesto cuesta arriba con esta acción, Matarazzo ha tenido que reestructurar el equipo y Frank ha echado a su conjunto hacia adelante con varios cambios. La Real ha tratado de capear el temporal, pero en el minuto 81 ha llegado el segundo mazazo. Gol de Macneil, que había saltado al terreno de juego en la segunda parte. El delantero inglés es el más listo en un balón en el área, que envía a la red para voltear el marcador.
Ya con el tiempo completado el colegiado ha decretado un segundo penalti a favor del Palace por mano de Soler dentro del área. Yeremy Pino ha sido el encargado de lanzar desde los once metros, pero Marrero ha adivinado la trayectoria y ha detenido su lanzamiento.
Los de Matarazzo han sido mejores once contra once, pero la jugada del primer penalti ha cambiado todo y ha resultado decisiva. Con uno menos el conjunto txuri-urdin ha tratado de empatar el choque, y Oskarsson y Sarr las han tenido en el último suspiro. Pero Henderson ha hecho una parada brutal al primero y el remate de cabeza del segundo se ha ido fuera, y los puntos se han esfumado.