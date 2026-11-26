Tras una primera media hora muy equilibrada sin apenas ocasiones claras de gol, la primera opción clara para adelantarse en el marcador la tenido Guedes en sus botas en el minuto 34, pero su disparo desde dentro del área ha sido repelido por Henderson.

El conjunto txuri-urdin se ha apoderado del balón y ha inclinado el campo en el último cuarto de hora de la primera parte. Guedes ha vuelto a tener otra oportunidad en el 37, después de recibir un buen pase en profundidad de Oyarzabal, pero su disparo cruzado se ha vuelto a topar con el guardameta inglés, que ha desviado el esférico a córner.

Un minuto después Ochieng ha recortado en el área, pero su chut se ha estrellado en un defensor del Palace. Antes del descanso ha sido el equipo inglés el que ha inquietado a Marrero. En un saque de banda largo, al corazón del área, los ingleses han encontrado la cabeza de Mateta, pero su remate ha sido taponado por Sarr. El colegiado ha decretado saque de puerta, pero parecía saque de esquina.

Tras el paso por vestuarios el encuentro no ha cambiado y los de Matarazzo han continuado llevando la iniciativa ante un Palace dubitativo. En el minuto 50, Henderson ha parado otro remate franco de Oyarzabal. La Real ha efectuado un gran contragolpe, que ha comenzado con un taconazo de Ochieng y la posterior conducción en velocidad de Guedes. El portugués ha puesto un buen centro al capitán, pero el remate al primer toque del eibartarra sale muy centrado.

Poco después, ha sido Gorrotxategi el que lo ha intentado desde fuera del área, con un duro disparo que también ha ido muy centrado y que ha repelido Henderson. En el 53, susto por un encontronazo en el área inglesa de la que han salido peor parados Ochieng y Jon Martín, especialmente el segundo que parecía quedar inconsciente en un primer momento. El central se ha recuperado tras ser atendido por los servicios médicos de la Real y ha podido seguir en el choque.