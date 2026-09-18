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Inaugurada la ciudad deportiva de Areitio, en Eibar

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18:00 - 20:00
Ciudad deportiva de Areitio
Euskaraz irakurri: Areitio kirol-hiria inauguratu dute, Eibarren
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Última actualización

El Eibar ha inaugurado este viernes por la mañana la ciudad deportiva de Areitio, con la participación del lehendakari, Imanol Pradales, así como de una representación muy vinculada al club armero. Cuenta con cinco campos de fútbol, además de una sede de alto rendimiento.

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