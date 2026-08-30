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Sufrida victoria del Eibar frente al Andorra (0-1)

Los de Jokin Aranbarri hacen bueno el gol de Aleix Garrido en el inicio de la segunda parte y aguantan el asedio local después de quedarse con un jugador menos por la expulsión de Jon Magunazelaia.
Los jugadores del Eibar celebran el gol de Aleix Garrido contra el Andorra.
Los jugadores del Eibar celebran el gol de Aleix Garrido contra el Andorra. Foto: SD Eibar.
Euskaraz irakurri: Sufrituta irabazi dio Eibarrek Andorrari (0-1)
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I. M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

El EIbar está en racha. El conjunto armero ha sumado su segunda victoria de la temporada en tres jornadas tras ganar 0-1 al Andorra a domicilio. El gol de los vascos ha llegado nada más empezar la segunda parte, obra de Aleix Garrido. La expulsión de Jon Magunazelaia en el 56’ ha provocado que el EIbar haya tenido que sufrir en los minutos finales los asedios locales.

Jokin Aranbarri ha presentado tres cambios con respecto al once que le ganó la pasada semana al Valladolid en Ipurua. Por el lesionado Sergio Álvarez ha entrado Ander Madariaga en la medular, con Ivan Gil en el lugar de Pejiño y Javier Martón en punta en vez de Jon Bautista.

Resumen del partido: 

En la primera parte ambos equipos han gozado de ocasiones, pero ninguno ha sabido concretar. El Andorra sí que ha completado más disparos, eso sí.

El gol del Eibar ha llegado nada más empezar la segunda parte. En el 47’, el conjunto armero ha sabido romper la presión del Andorra y salir al ataque gracias a una buena conducción de Aleix Garrido, que posteriormente ha terminado marcando el tanto gracias a una buena triangulación con Ivan Gil.

Gol de Aleix Garrido (0-1):

En el 56’ una dura entrada de Jon Magunazelaia sobre Randy Schneider ha provocado que el atacante armero viera la roja directa. El árbitro estaba muy cerca de la jugada.

Roja a Magunazelaia:

La expulsión ha provocado que el Eibar se echase atrás y que el Andorra asediase el área armera. En general, los de Jokin Aranbarri han aguantado bien, pero un par de sustos sí que se han llevado, especialmente por los disparos desde la frontal de Sergio Molina y un acercamiento de Hugo Solozabal.

A Efe Akman le han anulado un gran gol en el añadido por fuera de juego previo a un compañero del Andorra.

Gol anulado a Efe Akman:

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