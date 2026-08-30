Sufrida victoria del Eibar frente al Andorra (0-1)

El EIbar está en racha. El conjunto armero ha sumado su segunda victoria de la temporada en tres jornadas tras ganar 0-1 al Andorra a domicilio. El gol de los vascos ha llegado nada más empezar la segunda parte, obra de Aleix Garrido. La expulsión de Jon Magunazelaia en el 56’ ha provocado que el EIbar haya tenido que sufrir en los minutos finales los asedios locales.

Jokin Aranbarri ha presentado tres cambios con respecto al once que le ganó la pasada semana al Valladolid en Ipurua. Por el lesionado Sergio Álvarez ha entrado Ander Madariaga en la medular, con Ivan Gil en el lugar de Pejiño y Javier Martón en punta en vez de Jon Bautista.