El Eibar sigue en racha y suma su séptima victoria consecutiva con una remontada ante el Albacete (1-3)
Los armeros suman otros tres puntos en su visita a un Albacete que no levanta cabeza. Rober, Mada, Lluís López en propia puerta y Pejiño han sido los autores de los goles.
Un Eibar muy efectivo se ha impuesto por 1-3 a un Albacete que fue mejor, pero que no ha sabido cómo marcar goles a su rival y que se queda con un punto tras ocho jornadas, mientras su oponente se sitúa líder de Segunda división a la espera del encuentro del Castellón.
El primero en marcar ha sido el Albacete, nada más comenzar el partido, por medio de Rober.
Poco después, Magunagoitia ha evitado el segundo de los manchegos, que han sido muy superiores a los armeros en la primera mitad.
En la segunda, Mada se ha beneficiado de un rebote para batir por bajo a Carlos Marín (min.47).
El empate ha dejado tocado al Albacete y los eibarreses han sabido aprovecharse de ello. En el minuto 65, la fortuna se ha aliado con los gipuzkoanos en un centro de Álvaro Rodríguez que ha tocado en Lluís López confundiendo a Carlos Marín, que no ha podido evitar el 1-2.
Ya en la última acción del choque, Martón le ha puesto un balón a Pejiño para que el ex de Las Palmas establezca el definitivo 1-3 en el marcador.