Segunda temporada
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Emma Moreno vuelve al Eibar, cedida por el Atlético

La madrileña llegó por primera vez al equipo armero el pasado verano, después de proclamarse campeona de Europa sub-19. Participó en 29 partidos durante la pasada campaña, en los que acumuló más de 1500 minutos de juego.
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Emma Moreno con el Eibar, la pasada temporada. Foto de archivo: Europa Press

Euskaraz irakurri: Emma Moreno Eibarrera itzuli da, Atletico Madrilek utzita
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KIROLAK EITB

Última actualización

Emma Moreno vuelve a la SD Eibar para disputar su segunda temporada en el conjunto armero como cedida por el Atlético de Madrid, ha anunciado el club guipuzcoano en un comunicado.

La madrileña llegó por primera vez a Eibar el pasado verano, después de proclamarse campeona de Europa sub-19, un título que ha revalidado este mes en un campeonato en el que, además, ha sido incluida en el once ideal del torneo.

Durante la temporada 2025-2026 defendió el escudo del Eibar en 29 encuentros, en los que acumuló más de 1500 minutos de juego.

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