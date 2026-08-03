Emma Moreno vuelve a la SD Eibar para disputar su segunda temporada en el conjunto armero como cedida por el Atlético de Madrid, ha anunciado el club guipuzcoano en un comunicado.

La madrileña llegó por primera vez a Eibar el pasado verano, después de proclamarse campeona de Europa sub-19, un título que ha revalidado este mes en un campeonato en el que, además, ha sido incluida en el once ideal del torneo.

Durante la temporada 2025-2026 defendió el escudo del Eibar en 29 encuentros, en los que acumuló más de 1500 minutos de juego.