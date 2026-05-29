LALIGA HYPERMOTION
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Beñat San José: “El Castellón en su casa es un rival muy difícil”

Beñat San José en rueda de prensa antes del partido contra el Castellón
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Beñat San José: "Castellón bere etxean aurkari oso zaila da"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador del Eibar habla en la previa del partido que su equipo jugará en Castalia frente al Castellón el domingo. San José ha querido poner en valor la calidad y el poderío de sus rivales, y espera poder ver las señas de identidad del Eibar de siempre. Cree que su plantel debe ser "agresivo" para conseguir la victoria y maximizar sus opciones de poder disputar el play-off. También analiza las bajas de los suyos.

Fútbol SD Eibar LaLiga Hypermotion

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X