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El Eibar cierra la temporada con una victoria (2-1)

Eibarrek 2-1 irabazi dio Dux Logroñori
18:00 - 20:00
El Eibar ha ganado 2-1 al Dux Logroño en Ipurua
Euskaraz irakurri: Garaipen batekin esan dio agurra Eibarrek denboraldiari (2-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar ha ganado 2-1 al Dux Logroño en el último partido de la temporada disputado en Ipurua. El de hoy ha sido el último partido de Arene Altolaga tras ocho temporadas vistiendo la camiseta del Eibar.

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