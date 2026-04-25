El Eibar vuelve a la senda de la victoria a costa del colista Levante (2-1)
El Eibar, que acumulaba once jornadas sin ganar, ha puesto fin a su mala racha al imponerse 2-1 al colista Levante en Ipurua, gracias a los goles de Iara y Garazi y a la actuación estelar de Eunate Astralaga, que ha realizado paradas decisivas, entre ellas un penalti.
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Un 'hat-trick' del delantero armero ha dado la victoria al conjunto gipuzkoano, que se coloca en posiciones de play-off.
Peru Nolaskoain sufre un esguince severo en el tobillo, y Jon Guruzeta una lesión muscular
Los dos jugadores del Eibar se encuentran ya en tratamiento, para recuperarse de sus dolencias.
Triunfo agónico del Eibar ante el Huesca (2-1)
Los armeros, que siguen en racha, se han impuesto gracias a los goles de Martón y Sergio Álvarez.
Sergio Álvarez renueva con el Eibar hasta el 2028
El centrocampista asturiano ha sumado, en esta temporada, más de 30 encuentros llegando a los 250 partidos oficiales.
El Eibar saca un punto en Valladolid y suma ya ocho partidos consecutivos sin perder (0-0)
Los de Beñat San José han obtenido un empate en el José Zorrilla, y, de esta manera, finaliza la 35ª jornada de LaLiga Hypermotion en octava posición, a tres puntos de los puestos de play-off. El equipo vasco ha conseguido veinte de los últimos veinticuatro puntos en juego.
El Eibar encadena ante el Ceuta su cuarta victoria consecutiva (3-0)
Los armeros llevan siete jornadas consecutivas puntuando, y entran en la pelea directa por los puestos play-off.
Un sólido Eibar pone fin a su mala racha con un valioso empate ante el Costa Adeje Tenerife (0-0)
El Eibar ha logrado sumar un punto ante el Costa Adeje Tenerife, cuarto clasificado en la Liga F Moeve, tras realizar un gran trabajo colectivo en defensa. Las armeras cortan así la mala racha de nueve derrotas consecutivas, lo que les dará tranquilidad para afrontar con más confianza los próximos encuentros.
Javi Martón: “Es un partido especial, fueron seis años muy bonitos en San Sebastián"
Javi Martón ha comparecido en rueda de prensa de cara al partido del jueves ante el Sanse. El jugador navarro ha destacado la competitividad y el apoyo que ha sentido desde el primer día en el equipo. Además, Martón ha dejado claro que este es un partido especial para él, debido a su pasado txuri-urdin.
El Eibar pone rumbo a los puestos de ascenso tras vencer a Las Palmas (3-1)
El conjunto canario ha dominado el encuentro, pero los armeros han sido mucho más eficaces en las áreas y Javi Martón, con un doblete, ha sido fundamental para lograr la victoria.