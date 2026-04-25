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El Eibar vuelve a la senda de la victoria a costa del colista Levante (2-1)

Eibar - Levante - F Liga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eibar garaipenaren bidera itzuli da Levante azken sailkatua garaituta (2-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar, que acumulaba once jornadas sin ganar, ha puesto fin a su mala racha al imponerse 2-1 al colista Levante en Ipurua, gracias a los goles de Iara y Garazi y a la actuación estelar de Eunate Astralaga, que ha realizado paradas decisivas, entre ellas un penalti. 

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