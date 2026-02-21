LALIGA HYPERMOTION
El Eibar cae ante el Deportivo y sigue sin ganar lejos de Ipurua

El conjunto armero ha perdido por la mínima en Riazor y ha prolongado su condición de único equipo de la categoría que todavía no ha ganado lejos de su estadio.
Sergio Álvarez
Imagen: LaLiga Hypermotion
Euskaraz irakurri: Eibarrek porrota jaso du Deportivoren aurka eta etxetik kanpoko garaipenik gabe jarraitzen du
EITB

Última actualización

El Deportivo de La Coruña y la SD Eibar han jugado en Riazor, donde el cuadro gallego se ha impuesto por 1-0 en la jornada 27 de LaLiga Hypermotion

El conjunto local ha firmado un inicio intenso y ha avisado con un córner muy cerrado y un remate desde la frontal antes de que Zakaria Eddahchouri haya aprovechado una acción individual de Mario Soriano para marcar en el minuto 16. 

El Eibar ha tenido una ocasión clara nada más arrancar, pero el guardameta Álvaro Fernández ha evitado el gol de Javi Martón. Tras el 1-0, el Deportivo ha replegado líneas y ha cedido el balón, y el equipo vasco ha asumido el control, aunque sin la precisión necesaria en los metros finales.

En la segunda mitad, el Eibar ha insistido y ha rozado el empate con un disparo al poste de Adu Ares. Los visitantes han acumulado posesión y han pisado el área rival, mientras el Deportivo apenas ha encontrado salida al contragolpe. Sin embargo, el marcador no se ha movido y el Eibar ha visto frenada su buena dinámica en un duelo directo.

