El Eibar cae ante el Deportivo y sigue sin ganar lejos de Ipurua

El Eibar ha tenido una ocasión clara nada más arrancar, pero el guardameta Álvaro Fernández ha evitado el gol de Javi Martón. Tras el 1-0, el Deportivo ha replegado líneas y ha cedido el balón, y el equipo vasco ha asumido el control, aunque sin la precisión necesaria en los metros finales.

En la segunda mitad, el Eibar ha insistido y ha rozado el empate con un disparo al poste de Adu Ares. Los visitantes han acumulado posesión y han pisado el área rival, mientras el Deportivo apenas ha encontrado salida al contragolpe. Sin embargo, el marcador no se ha movido y el Eibar ha visto frenada su buena dinámica en un duelo directo.