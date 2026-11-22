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El Barcelona golea al Athletic (6-0)
Euskaraz irakurri: Bartzelonak Athletic jipoitu du (6-0)
El Barcelona ha goleado este domingo al Athletic Club (6-0) en el estadio Johan Cruyff, en un encuentro que encarriló a balón parado y en el que Caroline Graham, autora de un doblete, fue una de las grandes protagonistas.
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