El partido ha arrancado con iniciativa del Athletic y un primer aviso de Iñaki Williams a los cinco minutos frente a un Espanyol que ha tratado de salir con el balón jugado.

La presión alta de los de Terzic ha incomodado en ese arriesgado inicio a los visitantes, que han aguantado la primera acometida y han ido tejiendo una red en el centro del campo que ha enfriado el partido a partir del cuarto de hora.

Por parte del Athletic, la falta de finura en el último pase le ha privado de disfrutar de alguna llegada más nítida hasta que en el minuto 31 Iñaki ha etsado cerca de abrir el marcador. Un robo de Nico en el centro del campo lo ha culminado el extremo con un buen pase hacia la incorporación de Iñaki en el segundo palo que ha desperdiciado el capitán con un disparo mordido ante el que se ha lucido Fortuño.

La segunda parte ha seguido con un dominio rojiblanco intenso, pero con falta de pericia en el remate de Nico tras un par de buenas recuperaciones con dos disparos muy defectuosos.

Una precisión que sí ha tenido Roberto Fernández poco después. El delantero ha aprovechado un desajuste defensivo rojiblanco para encarar a Unai Simón y batirle con calidad para sumar su séptimo gol del curso.