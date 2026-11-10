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Manex Lozano amplía su contrato con el Athletic, hasta 2030

En el nuevo contrato que han acordado el delantero navarro, de 19 años, y el club vizcaíno queda recogido que el Athletic cuenta con "una opción automática de prolongarlo". Lozano, en estos momentos, se halla en la última fase de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.
Manex Lozano (Athletic)
Manex Lozano, en Lezama. Foto: Athletic Club.
Euskaraz irakurri: Manex Lozanok 2030era arte luzatu du kontratua Athleticekin
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Manex Lozano ha ampliado su contrato con el Athletic, hasta 2030, según ha anunciado este martes el club vizcaíno. En el nuevo contrato que han acordado el delantero navarro, de 19 años, y el Athletic queda recogido que el club bilbaíno cuenta con "una opción automática de prolongarlo". Lozano, en estos momentos, se halla en la última fase de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El futbolista llegó a Lezama en el verano de 2023, procedente del Oberena. En enero de 2026, fue cedido al Racing Santander, con el que disputó cuatro partidos de LaLiga Hypermotion, en los que marcó dos goles, y la eliminatoria de Copa del Rey frente al FC Barcelona, antes de lesionarse.

En los últimos días, el Athletic ha anunciado las renovaciones de tres jóvenes jugadores: Christian Imga, Iker Monrealy, ahora, Manex Lozano.

Fútbol LaLiga EA Sports Instalaciones de Lezama Athletic Club

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