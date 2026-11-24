La exjugadora del Everton Mo Marley ha ganado el premio One-Club Woman de 2026, que otorga el Athletic, según ha anunciado este martes el club bilbaíno. La defensa inglesa, internacional con la selección de Inglaterra, jugó durante toda su carrera como futbolista en el Everton, con el que se proclamó campeona de la Premier League, en 1998, y de la FA Cup, en 1989; posteriormente, además, también fue entrenadora del equipo de Liverpool.

Marley, en 1988, con 21 años, comenzó a jugar en el Leasowe Pacific, que luego pasó a llamarse Everton Ladies, antes de adoptar su definitivo nombre: Everton FC Women. Tal y como detalla el Athletic, la figura de Marley es tan importante en el Everton que una sala del estadio Goodison Park lleva su nombre, y grupos de aficionadas y aficionados han solicitado que se convierta en la primera mujer del club en contar con una estatua en su honor.

El Athletic ha informado de que Marley no podrá recibir, como estaba inicialmente previsto, el premio en la previa del partido Athletic-Real Madrid del 6 de diciembre, a la vez que Jean-Luc Ettori, One-Club Man de 2026. En cualquier caso, la exjugadora del Everton se une a la lista histórica de ganadoras del galardón, en la que también están Malin Moström (Umea), Pia Wunderlich (1.FFC Frankfurt), Jennifer Zietz (FCC Turbine), Mati Martínez (Fundación Albacete), Maria Gstöttner (USV Neulengbach) y Joelle Murray (Hibernian FC).