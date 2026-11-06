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Terzic: “Será un derbi con mucha emoción”
Euskaraz irakurri: Terzic: “Emozio handiko derbia izango da”
El entrenador del Athletic, Edin Terzic, ha hablado en rueda de prensa sobre el derbi que les enfrentará a Osasuna este fin de semana.
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