Iker Monreal renueva con el Athletic hasta 2029

El defensa Iker Monreal y el Athletic han alcanzado un acuerdo para ampliar el contrato del central hasta el 30 de junio de 2029, con "una opción automática de prolongarlo" por parte de la entidad rojiblanca.

Monreal, de 21 años, natural de Pamplona, llegó al Athletic en el verano de 2024, procedente del Ardoi, para incorporarse al Basconia, entonces en 3ª RFEF. El pasado 4 de febrero, debutó con el primer equipo a las órdenes de Ernesto Valverde; lo hizo formando parte del once titular que se enfrentó al Valencia en los cuartos de final de la Copa del Rey. Una semana después, disputó la ida de las semifinales frente a la Real Sociedad, en su segundo y hasta ahora último partido con el Athletic.



