Christian Imga amplía su contrato con el Athletic hasta 2031

El Athletic Club ha anunciado este domingo la renovación de Christian Imga hasta el 30 de junio de 2031, con, una opción de ampliación automática por parte de la entidad rojiblanca. El delantero de Zumarraga, nacido en 2009, ya ha tenido la oportunidad de estrenarse con el primer equipo tanto en LaLiga como en la Copa del Rey, competición en la que consiguió su primer gol como león ante el AD Prat.

La trayectoria de Imga en Lezama está siendo especialmente destacada desde su llegada en la temporada 2024-2025, procedente del Deportivo Alavés. El pasado curso formó parte del Juvenil División de Honor, con el que anotó ocho tantos en 24 encuentros. También disputó los seis partidos de la Youth League, en los que firmó dos goles.

A sus 17 años, el atacante compagina actualmente sus apariciones con el Bilbao Athletic con las convocatorias del primer equipo. Edin Terzic le llamó por primera vez para el encuentro ante el Rayo Vallecano, que terminó suspendido, y posteriormente le hizo debutar en la victoria por 4-0 frente al Getafe en San Mamés. Su estreno goleador con los mayores llegó en Hospitalet. Además, este lunes se incorporará a la selección española sub-17 para disputar el Mundial de Qatar.