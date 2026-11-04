“Cuidar a los árbitros es cuidar el fútbol”, destaca el Athletic, en un comunicado

Bajo el título “cuidar a los árbitros es cuidar el fútbol”, el Athletic ha publicado, este miércoles por la tarde, un comunicado oficial, en el que el club bilbaíno enfatiza que “el respeto al colectivo arbitral debe constituir un principio irrenunciable y compartido por todos los protagonistas del fútbol”. En el comunicado, difundido minutos después del que, en torno a la actuación arbitral en el derbi jugado el domingo por la noche en San Mamés, ha emitido la Real Sociedad, la entidad rojiblanca “reafirma su compromiso con la defensa y la dignificación del colectivo arbitral”.

“El fútbol no sería posible sin la figura del árbitro, que es quien garantiza el cumplimiento de las reglas del juego”, comienza el Athletic. “Su labor, ejercida desde una posición de permanente exposición y escrutinio, resulta indispensable para el desarrollo de la competición. Se resignan a que su mayor mérito sea pasar desapercibidos, y desempeñan su función sabiendo que recibirán constantes protestas de todas las partes implicadas”.

“Pero todo tiene un límite”, subraya el club vizcaíno, que, “por ello, recuerda que el respeto al colectivo arbitral debe constituir un principio irrenunciable y compartido por todos los protagonistas del juego. Futbolistas, entrenadoras y entrenadores, dirigentes, medios de comunicación y aficionadas y aficionados tenemos la responsabilidad de contribuir a un entorno en el que la discrepancia con una decisión nunca sobrepase los límites del respeto que la profesión arbitral merece. Existen ejemplos, dentro del propio deporte, como el rugby, que demuestran que la autoridad arbitral puede ser respetada de manera natural y colectiva, incluso ante decisiones polémicas y en los momentos de mayor tensión competitiva”.

“Reconocemos”, prosigue el Athletic, “como no puede ser de otra manera, que los árbitros son personas y que, como cualquier otro participante en un partido de fútbol, se equivocan. El error forma parte del deporte y no puede convertirse en la justificación de campañas de señalamiento, presión o condicionamiento hacia quienes tienen la responsabilidad de aplicar las reglas del juego”.

“Por todo ello, el Athletic reafirma su compromiso con la defensa y la dignificación del colectivo arbitral y seguirá impulsando cuantas iniciativas estén a su alcance para promover una cultura de respeto hacia sus integrantes. Un compromiso que el Club ha mantenido tanto en situaciones en las que las decisiones arbitrales le han perjudicado, como sucedió ante el Sevilla, según reconoció posteriormente el propio CTA, como en aquellas en las que las decisiones han sido favorables a sus intereses, como en el último encuentro disputado, en el que el CTA ha confirmado que la decisión arbitral en la jugada del penalti fue correcta”.

“Cuidar a los árbitros es cuidar el fútbol. Y preservar su autoridad, su integridad y su consideración pública es una responsabilidad que corresponde a todas y a todos”, concluye el comunicado del Athletic.