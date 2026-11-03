Guruzeta supera con éxito la operación de su rodilla izquierda
Gorka Guruzeta ha sido intervenido quirúrgicamente de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y la operación ha terminado sin contratiempos. Así lo ha confirmado el Athletic Club, que ha informado de que el futbolista ha permanecido ingresado tras pasar por quirófano y tiene previsto recibir el alta hospitalaria este miércoles.
El atacante rojiblanco afronta así un nuevo episodio complicado con las lesiones. En abril de 2019, cuando todavía vestía la camiseta del Bilbao Athletic y ya había debutado con el primer equipo, sufrió otra rotura del ligamento cruzado anterior, aquella vez en la rodilla derecha. Entonces, la recuperación le mantuvo casi siete meses lejos del césped.
Asier Hierro, lesionado
A la baja de Guruzeta se ha sumado la de Asier Hierro, que también ha sufrido una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda. El delantero del Bilbao Athletic se rompió parcialmente el ligamento cruzado posterior durante el partido del sábado ante el Cacereño.
Su ausencia complica todavía más los planes de Edin Terzic, que tampoco podrá contar con Maroan Sannadi por una lesión muscular sufrida en el derbi contra la Real Sociedad.