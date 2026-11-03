Guruzeta supera con éxito la operación de su rodilla izquierda

Gorka Guruzeta ha sido intervenido quirúrgicamente de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y la operación ha terminado sin contratiempos. Así lo ha confirmado el Athletic Club, que ha informado de que el futbolista ha permanecido ingresado tras pasar por quirófano y tiene previsto recibir el alta hospitalaria este miércoles.

El atacante rojiblanco afronta así un nuevo episodio complicado con las lesiones. En abril de 2019, cuando todavía vestía la camiseta del Bilbao Athletic y ya había debutado con el primer equipo, sufrió otra rotura del ligamento cruzado anterior, aquella vez en la rodilla derecha. Entonces, la recuperación le mantuvo casi siete meses lejos del césped.