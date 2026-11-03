El Athletic cae ante el Costa Adeje Tenerife y no logra sumar (2-0)

El Athletic Club se viene de vacío de Tenerife tras perder 2-0 este lunes en la novena jornada de la Liga F.



A ambos equipos les costó arrancar, con escasas jugadas de peligro y sin conseguir dirigir ni un solo tiro a puerta en la primera mitad. Las leonas dominaron la posesión en los primeros 45 minutos, pero no generaron nada.

El Tenerife, por su parte, solo tuvo una acción en el minuto 14: un tiro de Carlota que fue bloqueado. El rechace se quedó dentro del área rival y Natalia Padilla intentó llegar, pero no estuvo acertada.



En la segunda mitad, las locales salieron con una marcha más y esto les permitió adelantarse en marcador, gracias a un remate de cabeza de Padilla, y poner el 1-0. El gol dio más fuerza a las blanquiazules, pero el Athletic pudo empatar en el minuto 58: Ane Campos aprovechó un rechace dentro del área blanquiazul (m.58) en el que se encontró totalmente sola para probar fortuna, pero se topó con el larguero.



En el minuto 88, Gramaglia marcó el 2-0 final, dando una nueva victoria al Tenerife en casa.