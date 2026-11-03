El Athletic cae ante el Costa Adeje Tenerife y no logra sumar (2-0)
El Athletic Club se viene de vacío de Tenerife tras perder 2-0 este lunes en la novena jornada de la Liga F.
A ambos equipos les costó arrancar, con escasas jugadas de peligro y sin conseguir dirigir ni un solo tiro a puerta en la primera mitad. Las leonas dominaron la posesión en los primeros 45 minutos, pero no generaron nada.
El Tenerife, por su parte, solo tuvo una acción en el minuto 14: un tiro de Carlota que fue bloqueado. El rechace se quedó dentro del área rival y Natalia Padilla intentó llegar, pero no estuvo acertada.
En la segunda mitad, las locales salieron con una marcha más y esto les permitió adelantarse en marcador, gracias a un remate de cabeza de Padilla, y poner el 1-0. El gol dio más fuerza a las blanquiazules, pero el Athletic pudo empatar en el minuto 58: Ane Campos aprovechó un rechace dentro del área blanquiazul (m.58) en el que se encontró totalmente sola para probar fortuna, pero se topó con el larguero.
En el minuto 88, Gramaglia marcó el 2-0 final, dando una nueva victoria al Tenerife en casa.
Ficha técnica
2. Costa Adeje Tenerife: Nay Cáceres; Zaremba, Cinta Rodríguez, Elba Verges, Patricia Gavira, Violeta Quiles (Koko Ange m.79); Ari Mingueza (Henar m.64), Noelia Salazar, Zamanian (Koko Ange m.79); Carlota (Gramaglia m.64) y Natalia Padilla (Marina Martí m.84).
0. Athletic Club: Adriana Nanclares; Amaia (Ortega m.60), Maddi, Eider Arana, Nerea Benito (Vilariño m.73); Elexpuru, Valero (Jone Amezaga m.73), Gurtubay (Zugasti m.90), Agote; Pinedo y Ane Campos (Azcona m.60).
Goles: 1-0, m.50: Padilla; 2-0, m.88: Gramaglia.
Árbitro: Elisabeth Calvo (Comité Territorial Madrileño). Amonestó a las locales Violeta Quiles (m. 42) y Henar Muiña (m. 79) y a las visitantes Amaia (m. 53), Valero (m. 74).
Incidencias: Partido de la novena jornada de Liga F disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 2.143 espectadores.