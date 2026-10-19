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Gorka Guruzeta sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda
El delantero del Athletic se lesionó, el sábado, en Mestalla, en el partido del equipo bilbaíno ante el Valencia. Guruzeta será intervenido quirúrgicamente.
Euskaraz irakurri: Gorka Guruzetak ezker belauneko lotailu gurutzatua hautsita du
El delantero del Athletic Gorka Guruzeta sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, según ha informado este lunes el club bilbaíno.
Guruzeta se lesionó, el sábado, en Mestalla, en el partido del equipo bilbaíno ante el Valencia. El futbolista donostiarra, que había saltado al campo solo unos minutos antes, sufrió la lesión en una acción fortuita, en la segunda parte.
El jugador, tal y como ha señalado el Athletic, será intervenido quirúrgicamente.
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