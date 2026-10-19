El delantero del Athletic Gorka Guruzeta sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, según ha informado este lunes el club bilbaíno.

Guruzeta se lesionó, el sábado, en Mestalla, en el partido del equipo bilbaíno ante el Valencia. El futbolista donostiarra, que había saltado al campo solo unos minutos antes, sufrió la lesión en una acción fortuita, en la segunda parte.

El jugador, tal y como ha señalado el Athletic, será intervenido quirúrgicamente.