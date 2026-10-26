Unai Simón gana el Trofeo Yashin, que distingue al mejor portero del mundo de 2026

El portero del Athletic Unai Simón ha ganado el Trofeo Yashin de 2026, este lunes, en Londres, en la gala del Balón de Oro. De esta forma, el guardameta de Murgia ha sido distinguido como mejor portero del mundo en este año; es el primer guardameta vasco que logra este galardón y el primer futbolista vasco que consigue un premio individual dentro de los galardones del Balón de Oro.

En 2026, Simón ha conseguido proclamarse campeón del mundo, con la selección de España, en un campeonato en el que solo encajó un gol, en los ocho partidos en que fue alineado.

A nivel individual, Simón, de 29 años, ha obtenido, en su trayectoria como profesional, el Trofeo Zamora, en la temporada 2023-2024, ya que fue el portero menos goleado de LaLiga EA Sports. Además, el portero de Murgia es, con el Athletic, campeón de Copa del Rey (la ganó en la temporada 2023-2024), y, con la selección de España, campeón de la Eurocopa de 2024 y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2020 (disputados en 2021), además de campeón del mundo.