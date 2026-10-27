Iñigo Ruiz de Galarreta sufre una lesión “moderada” en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha

El jugador del Athletic Iñigo Ruiz de Galarreta sufre una lesión muscular "moderada", según ha anunciado este martes el club bilbaíno, y será baja en los dos partidos que disputará esta semana el equipo rojiblanco: el jueves, frente al Prat, en la Copa del Rey, y el domingo, en el derbi de San Mamés entre el Athletic y la Real Sociedad.

El parte médico publicado por el club bilbaíno detalla que las pruebas hechas al centrocampista, que tuvo que ser sustituido en el minuto 18 del partido del pasado domingo frente al Getafe, han localizado la lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha.



Ruiz de Galarreta, en lo que va de temporada, ha jugado en los nueve partidos de LaLiga EA Sports que ha disputado el Athletic, por lo que es una baja muy importante para el entrenador, Edin Terzic.