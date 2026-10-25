Los bilbaínos han comenzado bien el partido, al ataque, y se han acercado una y otra vez a la portería de Soria.

En el minuto 10, Nico lo ha intentado desde fuera del área, con un gran disparo, pero el balón se le ha ido fuera por poco, a la derecha de la portería del equipo azulón.

Y en el minuto 17, Berenguer ha sacado una falta desde la izquierda y ha metido el balón directamente en la portería del Getafe. 1-0 a favor del Athletic. El goleador ha exhibido la camiseta de Guruzeta al celebrar el gol para apoyar al delantero donostiarra, lesionado de gravedad, y que se perderá lo que queda de temporada.