El Athletic resurge ante el Getafe, con los debuts de Imga y Txus Vizcay (4-0)
Los de Terzic han sido muy superiores al equipo de Bordalás y se han llevado los tres puntos con goles de Berenguer, Iñaki Williams, Paredes y Yuri.
El Athletic Club se ha impuesto 4-0 al Getafe en San Mamés en el partido correspondiente a la 10ª jornada de la Liga EA Sports.
Con respecto al partido ante el Levante, Terzic ha introducido cambios en el once inicial, incorporando a Nico e Iñaki Williams y, por primera vez en lo que va de temporada, el técnico también ha alineado a Vivian, recuperado ya de su lesión. Vivian ha ocupado el lugar del sancionado Laporte. Por delante de los defensas, el entrenador alemán ha colocado a Galarreta y Canales.
Los bilbaínos han comenzado bien el partido, al ataque, y se han acercado una y otra vez a la portería de Soria.
En el minuto 10, Nico lo ha intentado desde fuera del área, con un gran disparo, pero el balón se le ha ido fuera por poco, a la derecha de la portería del equipo azulón.
Y en el minuto 17, Berenguer ha sacado una falta desde la izquierda y ha metido el balón directamente en la portería del Getafe. 1-0 a favor del Athletic. El goleador ha exhibido la camiseta de Guruzeta al celebrar el gol para apoyar al delantero donostiarra, lesionado de gravedad, y que se perderá lo que queda de temporada.
Justo después, Galarreta ha tenido que abandonar el terreno de juego, lesionado, y Terzic ha metido a Gerenabarrena en su lugar.
En el minuto 34 ha llegado el segundo gol de los leones, en un rápido contragolpe que ha culminado Iñaki Williams (2-0).
El Athletic ha llegado con esa ventaja al descanso, tras una primera parte en la que ha sido muy superior al once de Bordalás.
En la segunda, el Getafe ha dado un paso al frente, pero sin demasiada convicción y con serios problemas para mantener la posesión del balón.
El ritmo ha bajado notablemente respecto a la primera parte y el juego ha sido espeso, más embarullado y con constantes interrupciones, muy del gusto del Getafe.
En el minuto 67, Terzic ha dado entrada a Rego e Imga en sustitución de Maroan y Nico. Ha sido el debut en Primera y con el Athletic de Imga, de tan solo 17 años.
Tres minutos después, los leones han ampliado la ventaja gracias a un cabezazo de Paredes a la salida de un córner. (3-0).
El tercer gol hizo mucho daño a los madrileños En los minutos finales, Terzic ha dado entrada a Beñat Prados y al joven Txus Vizcay, que han sustituido a Canales e Iñaki Williams.
En el 86, el árbitro ha expulsado con roja directa al jugador del Getafe Mario Martín por una dura entrada a Gerenabarrena.
Y en el minuto 88, Yuri ha hecho el cuarto con un potente disparo desde fuera del área. Al final, 4-0 para el Athletic que suma tres puntos importantísimos.