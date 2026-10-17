El Rayo-Athletic se reanudará a puerta cerrada en Vallecas

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports y que tuvo que ser suspendido el pasado sábado 10 de octubre, se reanudará finalmente a puerta cerrada en el Estadio de Vallecas. Así lo ha determinado la resolución dictada este sábado por el Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Se resuelve la reanudación a puerta cerrada del encuentro (...) en la fecha, hora y lugar que establezca la Liga Nacional de Fútbol Profesional en coordinación general con la Oficina Nacional de Deportes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional", se indica en la resolución.

El choque quedó interrumpido de forma definitiva en la primera mitad como consecuencia del lanzamiento de avioncitos de papel y objetos como bolas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición del equipo madrileño como señal de protesta por la gestión del presidente Raúl Martín Presa, al que llevan pidiendo durante meses su marcha del club rayista.

Jugadores disponibles y compensación económica

Respecto a las alineaciones para el tramo pendiente del encuentro, la resolución disciplinaria especifica que podrán jugar todos los futbolistas reglamentariamente inscritos, a día de hoy, "hayan o no sido alineados en el período jugado".

Asimismo, el órgano disciplinario de la RFEF ha determinado que el Rayo Vallecano deberá hacerse cargo íntegramente de los gastos de desplazamiento del Athletic Club para la disputa de esta reanudación.