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El Athletic no puede con el Sevilla en Lezama (0-0)

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18:00 - 20:00

Reparto de puntos entre Athletic y Sevilla. Imagen: EITB.

Euskaraz irakurri: Athleticek hutsean berdindu du Sevillarekin F Ligako 8 jardunaldian
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Última actualización

El Athletic Club y el Sevilla empataron sin goles en Lezama en un partido equilibrado en el que el conjunto rojiblanco llevó la iniciativa, pero no encontró la manera de superar a un rival sólido que sigue ofreciendo sus mejores prestaciones a domicilio.

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