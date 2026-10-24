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El Athletic no puede con el Sevilla en Lezama (0-0)
Euskaraz irakurri: Athleticek hutsean berdindu du Sevillarekin F Ligako 8 jardunaldian
El Athletic Club y el Sevilla empataron sin goles en Lezama en un partido equilibrado en el que el conjunto rojiblanco llevó la iniciativa, pero no encontró la manera de superar a un rival sólido que sigue ofreciendo sus mejores prestaciones a domicilio.