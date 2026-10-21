El conjunto rojiblanco ha comenzado el choque dominador y con una buena puesta en escena. Hugo Rincon y Berenguer han podido adelantar a los bilbaínos. El de Barañain ha realizado un gran disparo desde fuera del área, que se colaba por la escuadra, pero Ryan ha sacado una gran mano.

Johaneko, de cabeza, y Robert Navarro con un disparo bastante insulso han vuelto a inquietar al meta australiano, pero tras un inicio de partido aceptable por parte de los Terciz con una buena circulación el Athletic ha cortocircuitado en dos minutos.

En el minuto 19, El Levante se ha adelantado en el marcador tras aprovechar un barullo dentro del área rojiblanca. Los leones han adolecido de contundencia defensiva en esa jugada y después de varios rebotes Brugué ha encontrado un esférico servido para superar a Simón de duros disparo.

Acto seguido, en el minuto 21, un error grosero de Jauregizar en la salida de balón ha sido aprovechado por el equipo valenciano para lanzar un contragolpe. De nuevo la zaga rojiblanca ha estado blandita y pasiva, dejando disparar a los atacantes levantinistas. El primer disparo lo ha repelido Unai Simón, pero el rechace lo ha cazado Brugué, mucho más rápido y listo que los zagueros del Athletic, para hacer el segundo.

Tras los dos mazazos consecutivos el juego de los leones se ha vuelto plano y sin apenas mordiente por lo que apenas han creado peligro antes del descanso.