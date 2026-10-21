Dos malos minutos en la primera parte y la expulsión de Laporte condenan al Athletic en el Ciutat de Valencia (3-1)
El Athletic ha perdido por 3-1 en su visita la Levante, en el partido aplazado por las lluvias torrenciales correspondiente a la sexta jornada de la LaLiga EA Sports. Dos goles de Brugué en apenas dos minutos en la primera parte y la expulsión de Laporte en la segunda han condenado al conjunto rojiblanco en el Ciutat de Valencia.
Resumen del partido
Primera parte
El conjunto rojiblanco ha comenzado el choque dominador y con una buena puesta en escena. Hugo Rincon y Berenguer han podido adelantar a los bilbaínos. El de Barañain ha realizado un gran disparo desde fuera del área, que se colaba por la escuadra, pero Ryan ha sacado una gran mano.
Johaneko, de cabeza, y Robert Navarro con un disparo bastante insulso han vuelto a inquietar al meta australiano, pero tras un inicio de partido aceptable por parte de los Terciz con una buena circulación el Athletic ha cortocircuitado en dos minutos.
En el minuto 19, El Levante se ha adelantado en el marcador tras aprovechar un barullo dentro del área rojiblanca. Los leones han adolecido de contundencia defensiva en esa jugada y después de varios rebotes Brugué ha encontrado un esférico servido para superar a Simón de duros disparo.
Acto seguido, en el minuto 21, un error grosero de Jauregizar en la salida de balón ha sido aprovechado por el equipo valenciano para lanzar un contragolpe. De nuevo la zaga rojiblanca ha estado blandita y pasiva, dejando disparar a los atacantes levantinistas. El primer disparo lo ha repelido Unai Simón, pero el rechace lo ha cazado Brugué, mucho más rápido y listo que los zagueros del Athletic, para hacer el segundo.
Tras los dos mazazos consecutivos el juego de los leones se ha vuelto plano y sin apenas mordiente por lo que apenas han creado peligro antes del descanso.
Segunda parte
A la vuelta de vestuarios, Terzic ha movido el banquillo para dar entrada a Peio Canales e Iñaki Williams en lugar de Johaneko y Jauregizar.
Hugo Rincon, muy incisivo en ataque durante todo el partido, se ha internado por la banda y ha puesto un buen balón a Maroan, pero su cabezazo se ido muy alto. Poco después, el Levante ha dispuesto de un buen contragolpe, pero no ha acertado a concretar en los últimos metros.
En el minuto 60, Maroan ha caído en el área al adelantarse a Olasagasti. El VAR ha llamado al colegiado a revisar la jugada y cinco minutos después ha decretado penalti a favor del Athletic. Berenguer no ha perdonado de los once metros y ha recortado distancias.
Expulsión de Laporte
Sin embargo, el amago de remontada se ha alejado minutos después con la expulsión de Laporte por roja directa en el 72. Según el colegiado, el central ha cortado en falta un ataque peligroso del Levante y al ser el último ha sido expulsado. Con el Athletic volcado y un hombre menos sobre el campo, Etta Eyong ha hecho el tercer y definitivo gol del Levante para rubricar la dolorosa derrota del conjunto rojiblanco.