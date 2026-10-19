14ª edición
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Presentado el Thinking Football Film Festival, que será del 9 hasta el 14 de noviembre

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Festival-Thinking-Football
18:00 - 20:00
Presentación de la 14ª edición del Festival Thinking Football en Bilbao. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Thinking Football jaialdiko 14. edizioaren aurkezpena
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Última actualización

La 14 ª edición del Thinking Football Film Festival será del 9 hasta el 14 de noviembre. En total habrá nueve largometrajes y un cortometraje procedentes de diferentes países. Todas las proyecciones se llevarán a cabo en la Sala BBK y se inaugurará con la película 'Kenny Dalglish' del director Asif Kapadia.

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