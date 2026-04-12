El Athletic paga caro sus errores ante el Villarreal (1-2)

Ambos equipos han comenzado el partido con chispa, con jugadas muy verticales para llegar al área lo más rápido posible, de forma que en los primeros minutos el Villarreal ha tenido dos ocasiones consecutivas y otra el Athletic.

Los rojiblancos se han visto bien colocados en el campo, realizando jugadas desarrolladas y recuperando el balón rápidamente. Yuri ha tenido la primera ocasión clara de los locales, cuando con un derechazo lejano ha sorprendido a los rivales, pero su disparo se ha ido fuera.

En un contragolpe de los visitantes se ha roto el empate. Oluwaseyi ha recibido un pase en profundidad y ha llegado hasta el área. Cardona ha llegado solo al segundo palo y le ha dado el centro para que marcara (0-1) .