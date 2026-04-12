El Athletic paga caro sus errores ante el Villarreal (1-2)
El Athletic Club ha perdido por 1-2 ante el Villarreal este domingo en el partido correspondiente a la 31ª jornada de LaLiga EA Sports que ha disputado en San Mamés.
Ambos equipos han comenzado el partido con chispa, con jugadas muy verticales para llegar al área lo más rápido posible, de forma que en los primeros minutos el Villarreal ha tenido dos ocasiones consecutivas y otra el Athletic.
Los rojiblancos se han visto bien colocados en el campo, realizando jugadas desarrolladas y recuperando el balón rápidamente. Yuri ha tenido la primera ocasión clara de los locales, cuando con un derechazo lejano ha sorprendido a los rivales, pero su disparo se ha ido fuera.
En un contragolpe de los visitantes se ha roto el empate. Oluwaseyi ha recibido un pase en profundidad y ha llegado hasta el área. Cardona ha llegado solo al segundo palo y le ha dado el centro para que marcara (0-1) .
El Athletic no se ha dejado intimidar y ha seguido atacando, mientras que Yuri ha enganchado un buen zurdazo de volea, pero ha pegado en defensa y se ha ido fuera, lo mismo le ha ocurrido a Jauregizar, que ha salido fuera muy cerca del palo.
Por su parte, Laporte sufrió un duro golpe en la cabeza ante Gerard Moreno Tuvieron que poner vendas a ambos en la cabeza, pero siguieron jugando.
Antes de acudir al partido, Alfonso Gonzales ha ampliado la ventaja del Villarreal. Lekue se ha dormido con el balón y Gonzales se lo ha robado para llevarlo hasta la puerta y marcar (0-2).
Guruzeta ha tenido la primera ocasión a la vuelta, pero de nuevo la defensa ha sido un estorbo y el balón se ha ido por encima del larguero. Laporte también ha tenido una buena ocasión de gol en un córner, pero su cabezazo ha ido demasiado centrado.
Los cambios eran necesarios y Valverde ha metido en el campo a Gorosabel, Berenguer, Navarro y Rego en busca de frescura. Pero el Villarreal estaba bien colocado en las inmediaciones de su área y a los vascos les han faltado ideas en los metros finales.
Le ha costado al Athletic, y en muchos momentos ha estado más cerca el tercer gol de sus rivales que el primero de los locales. Pero al final ha llegado el gol que tanto han buscado. Yuri ha puesto un centro desde la izquierda y Guruzeta ha mandado el balón a la red (1-2) .
Han intentado al menos empatar en los minutos finales, pero el que ha llegado ha sido el tercer gol del Villarreal, que el árbitro ha anulado por fuera de juego. Han pedido penalti en el último momento cuando Laporte ha caído en el área, pero el árbitro no ha señalado nada y el Athletic se ha quedado sin puntos.
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