ATHLETIC vs. VILLARREAL

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Valverde: “Tenemos la urgencia de conseguir tres puntos como sea"

Ernesto Valverde
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Valverde: "Hiru puntu nola edo hala lortzeko premia dugu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ernesto Valverde subraya que ahora mismo el Athletic no cuenta con los puntos necesarios "como para estar tranquilo" y aboga por llegar cuanto antes a los 42 puntos que aseguran la permanencia antes de volver a fijarse en los puestos que dan acceso a Europa. 

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