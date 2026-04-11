Valverde: “Tenemos la urgencia de conseguir tres puntos como sea"

El Athletic Club ha perdido 1-2 ante el Atlético de Madrid el partido correspondiente a la 24ª jornada de la Liga F Moeve disputado en San Mamés. El Atlético se ha quedado con una jugadora menos en el minuto 35 y Nerea Nevado ha marcado casi a continuación, pero los goles de Penalvo y Otermin han dado la victoria al Atlético.