Valverde: “Tenemos la urgencia de conseguir tres puntos como sea"
Ernesto Valverde subraya que ahora mismo el Athletic no cuenta con los puntos necesarios "como para estar tranquilo" y aboga por llegar cuanto antes a los 42 puntos que aseguran la permanencia antes de volver a fijarse en los puestos que dan acceso a Europa.
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Yeray Álvarez: “Sabíamos a lo que veníamos, pero las cosas no nos han salido”
Declaraciones del jugador del Athletic Club, Yeray Álvarez, tras la derrota por 2-0 ante el Getafe, en el partido correspondiente a la 30ª jornada de la Liga EA Sports.
El Athletic cae ante el Getafe y se aleja de los puestos europeos (2-0)
Sin claridad en la circulación ni colmillo en los metros finales, los rojiblancos apenas han inquietado la portería rival y han terminado cediendo ante un conjunto azulón que ha sabido jugar sus cartas.
El Athletic logra tumbar al Levante con un gol en el descuento (0-1)
El Athletic ha logrado vencer en casa del colista Levante gracias a un gol de Ane Campos en el minuto 92. Ha sido un partido muy disputado, pero las rojiblancas han apretado en el tramo final para llevarse in extremis los tres puntos.
Valverde: “Nico Williams está muy bien, sin molestias y con posibilidades de jugar”
El regreso de Nico Williams es una de las principales novedades en la lista de 24 futbolistas convocados por el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, para el partido de este domingo en el Coliseum frente al Getafe.
La jugadora del Athletic Clara Pinedo, gran novedad en la convocatoria de la selección española
La legazpiarra Irene Paredes vuelve a una lista en la que también están la guardameta rojiblanca Adriana Nanclares y la jugadora de la Real Sociedad Aiara Agirrezabala.
Yeray ya puede volver a jugar, cumplida su sanción de diez meses
El central del Athletic dio positivo, en mayo de 2025, en un control antidoping, y no ha podido jugar desde entonces. Lleva entrenando en Lezama desde el 2 de febrero, y ahora, si así lo decide Ernesto Valverde, tiene permiso para regresar al terreno de juego.
Jon Uriarte consigue en dos días el mínimo de 2070 avales para validar su candidatura a la presidencia del Athletic
Por el momento, es el único socio del club bilbaíno que ha anunciado que va a presentarse a las elecciones del Athletic; los comicios están convocados para el próximo 8 de mayo.
Jon Uriarte oficializa su candidatura: “Venimos a hacer un Athletic mucho más grande"
La candidatura presentada en las oficinas del club bilbaíno incluye a otros ocho miembros más de la junta directiva saliente: Jon Salinas, Xabi Álvarez, Ibon Naberan, Nacho Urigüen, Roque Echániz, Jon Ruigómez, Laura Ruiz de Azua y Josetxu Urrutia.
El Athletic no ha podido doblegar a un Atlético en inferioridad (1-2)
El Athletic Club ha perdido 1-2 ante el Atlético de Madrid el partido correspondiente a la 24ª jornada de la Liga F Moeve disputado en San Mamés. El Atlético se ha quedado con una jugadora menos en el minuto 35 y Nerea Nevado ha marcado casi a continuación, pero los goles de Penalvo y Otermin han dado la victoria al Atlético.