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El Athletic logra tumbar al Levante con un gol en el descuento (0-1)

Levante - Athletic (0-1). Liga F Moeve
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Athleticek azken hatsean irabazi du Levanteren etxean (0-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic ha logrado vencer en casa del colista Levante gracias a un gol de Ane Campos en el minuto 92. Ha sido un partido muy disputado, pero las rojiblancas han apretado en el tramo final para llevarse in extremis los tres puntos. 

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